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Putin'e savaş suçu soruşturması açılıyor! ABD'de tasarı onaylandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Putin’e savaş suçu soruşturması açılıyor! ABD’de tasarı onaylandı

ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasını öngörüyor.

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