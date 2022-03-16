Kiev’de tarihi anlar: Zelenskiy Polonya, Slovenya ve Çekya Başbakanları ile Kiev’de görüştü

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu ziyarete duyduğu memnuniyeti ifade eden Zelenskiy, "Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslav Kaczynski, Çek Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa. Ukrayna için böyle zor bir zamanda gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret, desteğinizin güçlü bir ispatıdır. Biz buna çok kıymet veriyoruz" dedi.