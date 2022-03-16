Rus milyarder Roman Abramoviç gözünü Türkiye’ye çevirdi!

AB ile ABD'nin, Ukrayna krizi nedeniyle Rus oligarkların yatları, katları ve jetlerine el koyma kararı, Rus milyarder Roman Abramoviç'in Avrupa'da 25 yıldır sürdürdüğü lüks hayatını sona erdirdi. Rusya'nın yanı sıra İsrail ve Portekiz vatandaşlığı da bulunan Abramoviç, özel jetleri ve yatları için güvenli ülke bulma arayışına girdi. Henüz Rusya'ya Yaptırım uygulamayan Türkiye'nin de Rus işinsanının listesinde ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.