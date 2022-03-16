Rus milyarder Roman Abramoviç gözünü Türkiye'ye çevirdi!
Rusya Ukrayna savaşının 21. gününde barış umutları güçlendi. Savaş nedeniyle AB ve ABD’nin oligarkların mallarına el koyma kararı, Rus milyarder Abramoviç’i özel jetleri ve yatları için yer arayışına itti. Abramoviç’in sakin liman olarak Türkiye’yi düşündüğü öne sürüldü.
AB ile ABD'nin, Ukrayna krizi nedeniyle Rus oligarkların yatları, katları ve jetlerine el koyma kararı, Rus milyarder Roman Abramoviç'in Avrupa'da 25 yıldır sürdürdüğü lüks hayatını sona erdirdi. Rusya'nın yanı sıra İsrail ve Portekiz vatandaşlığı da bulunan Abramoviç, özel jetleri ve yatları için güvenli ülke bulma arayışına girdi. Henüz Rusya'ya Yaptırım uygulamayan Türkiye'nin de Rus işinsanının listesinde ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.
ÖZEL JETİ TEL AVİV-İSTANBUL HATTINDA
Nitekim, 14 Mart tarihinde özel uçağıyla ilk önce İsrail Ben Ggrion Havalimanı'na inen Rus milyarder, burada ancak birkaç saat kaldıktan sonra İstanbul'a hareket etti. İsrail havalimanı VİP servisinde görüntülenen Abramoviç'in uçağı havalandıktan sonra rotayı İstanbul'a çevirdi. Rus medyasına göre önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen uçak, yapılan ikmal sonrasında Moskova'ya uçtu.
SÜPERLÜKS YATLARI BODRUM YOLUNDA
Rus milyarder ayrıca 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki 'Solaris' isimli yatını hacizden kurtarma derdiyle de uğraşıyor. İsrail medyasına göre ilk önce yatı İsrail kıyılarına çekmek isteyen Abramoviç, yerel makamlardan 'gelirsen el koyarız' yanıtı almış. Bunun üzerine Karadağ açıklarında bulunan yatın halihazırda Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamayan Türkiye'ye doğru yol aldığı belirtiliyor.
Rusya'daki kaynaklar, dev yatın Bodrum'a demir atabileceğini öne sürüyor. Karayipler'deki St. Martens adasında bulunan Eclipse isimli süperyatının da Akdeniz'e doğru yola çıktığı belirtiliyor.
İSTANBUL'DA 7.5 SAAT KALDI
Hürriyet'in haberine göre; Abramoviç'in önceki akşam saatlerinde İstanbul'a gelen LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream G650ER tipi özel jeti, dün 01.48'de Moskova'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Yaklaşık 7.5 saat İstanbul'da kalan özel jetin yolcuları arasında Abramoviç'in olup olmadığı bilinmiyor.
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