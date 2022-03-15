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Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'a uğrayıp Moskova’ya geçti

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Rus milyarder Roman Abramovich’in özel jeti İstanbul’a uğrayıp Moskova’ya geçti

Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti geçen gün akşam sularında İsrail'in Tel Aviv kentinden havalanarak, İstanbul'a gitti. Abramovich'in jeti gece sularında da Moskova’ya gitti.

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan yola koyulan Roman Abramovich'in özel jeti, hemen hemen 2 saatlik uçuşun ardından geçen gün akşam 18.11'de İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda park eden jetin yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığı bilinmiyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Abramovich'in jeti, Pazar gecesi Tel Aviv'e inmişti.

Abramovich'in de Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğü iddia edilirken dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen özel jet, gece 01.55 sıralarında ise Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

Rus milyarderin jeti İstanbul’a uğradı RUS MİLYARDERİN JETİ İSTANBUL'A UĞRADI

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