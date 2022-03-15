Rus milyarder Roman Abramovich’in özel jeti İstanbul’a uğrayıp Moskova’ya geçti

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan yola koyulan Roman Abramovich'in özel jeti, hemen hemen 2 saatlik uçuşun ardından geçen gün akşam 18.11'de İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda park eden jetin yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığı bilinmiyor.