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Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'da! İsrail'den havalanarak İstanbul'a iniş yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Roman Abramovich’in özel jeti İstanbul’da! İsrail’den havalanarak İstanbul’a iniş yaptı

Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalanarak İstanbul'a geldi. Abromovich'in uçakta olup olmadığına dair ise henüz bir bilgi verilmedi. İşte detaylar...

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