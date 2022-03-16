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Rusya-Ukrayna savaşından kurtarılan Azerbaycan vatandaşları Türkiye'ye teşekkür etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Rusya-Ukrayna savaşından kurtarılan Azerbaycan vatandaşları Türkiye’ye teşekkür etti

Rusya-Ukrayna savaşının 21. gününde sıcak çatışmaların sürdüğü bölgelerden tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları açıklamalarda bulundu. Azerbaycanlılar Edirne'deki sınır kapıları üzerinden yurda giriş yaparken, Türkiye'nin hayatlarını kurtardığını dile getirdiler.

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