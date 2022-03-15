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Son dakika: Rusya resmen Avrupa Konseyi’nden ayrıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika: Rusya resmen Avrupa Konseyi’nden ayrıldı

Son dakika | Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Avrupa Birliği’nin (AB), kendilerine karşı aldığı yaptırım kararları ve önlemlere karşılık olarak Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

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