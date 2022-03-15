ABD’den Ukrayna adımı! Joe Biden resmen duyurdu! 13,6 milyar dolarlık yardım

DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAK

Ukrayna'ya son bir yılda 1,2 milyar dolarlık savunma yardımı sağlandığını belirten Biden, bu yardımları da artıracaklarını ve yarın bu konuda detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti.

Biden, "Bu savaş, 3 milyona yakın Ukraynalıyı, mülteci konumuna getirdi ve sayıları her geçen gün artıyor. 12 milyon insan şu anda insani yardıma muhtaç konumda. Biz insani yardım konusunda tüm dünyayı harekete geçiriyoruz." dedi.