15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Ukrayna adımı! Joe Biden resmen duyurdu! 13,6 milyar dolarlık yardım

ABD'den Ukrayna adımı! Joe Biden resmen duyurdu! 13,6 milyar dolarlık yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
ABONE OL
ABD’den Ukrayna adımı! Joe Biden resmen duyurdu! 13,6 milyar dolarlık yardım

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık değerindeki yardımı içeren bütçe tasarısını onayladığını açıkladı. Biden alınan karara ilişkin çarşamba günü detaylı bir açıklama yapacağını da duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı.

Daha önce ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların desteğiyle onaylanan tasarıyı, Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği tören ile imzaladı.

KOMŞU ÜLKELERE DE DESTEK

Biden, tasarıyı imzalamadan önce yaptığı konuşmada, söz konusu fon ile Ukrayna'nın yanı sıra savaştan etkilenen komşu ülkelere de yardım yapılacağını vurguladı.

DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAK

Ukrayna'ya son bir yılda 1,2 milyar dolarlık savunma yardımı sağlandığını belirten Biden, bu yardımları da artıracaklarını ve yarın bu konuda detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti.

Biden, "Bu savaş, 3 milyona yakın Ukraynalıyı, mülteci konumuna getirdi ve sayıları her geçen gün artıyor. 12 milyon insan şu anda insani yardıma muhtaç konumda. Biz insani yardım konusunda tüm dünyayı harekete geçiriyoruz." dedi.

"YARALARI SARMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İmzaladığı yeni tasarı ile Ukrayna'ya savunma ve insani yardım başta olmak üzere milyarlarca dolar yardım yapacaklarının altını çizen Biden, "Bu yardımlarla Putin'in savaşının Ukrayna halkı ve bölge halkında açtığı yaraları sarmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi kapsamında, bu ülkeye askeri yardım ve yurt dışına kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin destelenmesi maddeleri yer alıyor.

İSRAİL'E DEMİR KUBBE SİSTEMİ İÇİN 1 MİLYAR DOLARLIK FON

Öte yandan ABD hükümetini 30 Eylül'e kadar fonlayacak bütçe tasarısının içinde İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"nin yenilenmesi için 1 milyar dolarlık fon da onaylanmış oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA