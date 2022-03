Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den NATO üyeliği açıklaması: Net bir yanıt alamadık gerçek dostlarımızı görmüş olduk

NÜKLEER SANTRALDE ÇIKAN YANGIN...



Trudeau'nun ardından konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Her gece korkunç. Ruslar her türlü top ve tank ile bombardıman yapıyor. Sivil altyapıyı vuruyorlar, binaları vuruyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Nükleer santralde çıkan bir yangın. Bizim ülkemizde olan da tam olarak bu. Her şehirde Ukrayna bayraklarını indiriyorlar. Montreal'de ve diğer Kanada şehirlerinde birinin Kanada bayrağını indirdiğini hayal edebiliyor musunuz?" dedi.



YAŞAMAK İSTİYORUZ



Hitabında Ukrayna hava sahasının kapatılması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanmasına yönelik küresel çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Ukrayna'yı desteklediğinizi biliyorum. Sizinle arkadaş olduk. Ama aynı zamanda anlamanızı ve her gün hissettiklerimizi hissetmenizi istiyorum. Yaşamak istiyoruz ve kazanan olmak istiyoruz" dedi.