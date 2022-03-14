14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ormanda gizlenen Rus tankı imha edildi

Ormanda gizlenen Rus tankı imha edildi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
ABONE OL
Ormanda gizlenen Rus tankı imha edildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarında ormanda gizlenen Rus tankını imha etti. Rus tankının imha görüntüleri ise insansız hava aracı ile anbean kayıt altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA