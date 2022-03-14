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Rus lider Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Rus lider Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett, telefonda Ukrayna’daki durumu görüştü.

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