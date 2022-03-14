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Slovakya'dan Rusya kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Slovakya’dan Rusya kararı

Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bratislava Büyükelçiliği'nde görevli 3 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini ve söz konusu diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verildiğini açıkladı.

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