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Dünya Bankasından Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek finansman

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Dünya Bankasından Ukrayna’ya 200 milyon dolarlık ek finansman

Dünya Bankası, Ukrayna'da temel sosyal hizmetleri desteklemek amacıyla yaklaşık 200 milyon dolarlık ek finansman sağlanacağını duyurdu. Böylece banka tarafından Ukrayna'ya sağlanan toplam desteğin tutarı 925 milyon doları aştı

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