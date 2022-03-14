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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic açıkladı! Sırbistan NATO’ya girecek mi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic açıkladı! Sırbistan NATO’ya girecek mi?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin NATO’ya üye olmayacağını söyledi. Vucic, "Yeterli askerimiz var ve kendi çocuklarımızı kendimiz koruyacağız." dedi.

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