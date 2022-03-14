AB’den Rusya açıklaması: Çin’e bağımlı olabilir | Rusya - Ukrayna savaşı “3. asimetrik şok”

Borrell, savaşın Avrupa'da da önemli etkileri olduğuna dikkati çekerek, enerji başta olmak üzere fiyatların arttığını ve bu artışın devam edeceğini ifade etti.

AB'nin savaşı durdurmak için bedel ödemeyi kabul etmesi gerektiğine işaret eden Borrell, "Güvenliğimizin ve demokrasimizin geleceği buna bağlı. Ödenecek bedel özgürlüğün karşılığıdır." ifadesini kullandı.