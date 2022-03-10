10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD'ye Venezuela ve İran göndermesi

SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin'den ABD'ye Venezuela ve İran göndermesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
ABONE OL
SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin’den ABD’ye Venezuela ve İran göndermesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonucu meydana gelen ekonomik krizde, ABD’de petrol ürünlerinde fiyatların Rusya yüzünden artmadığını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar." ifadelerine yer verdi. Savaşı fırsat bilen ABD'nin enerji alanında İran ve Venezuela'ya yanaşmasına da değinen Putin, ABD-Rusya ilişkileri ile ilgili önemli bir de göndermede bulundu. (SON DAKİKA DÜNYA HABERİ)

Rus Lider Putin, hükûmet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ SORUMLULUKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Rusya'nın enerji tedarikinde tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Putin, "Rusya'ya yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerde vatandaşlara kemerleri sıkmaları, daha sıkı giyinmeleri tavsiye ediliyor. Kötüleşen durumlarının gerekçesi olarak bize uygulanan yaptırımlara işaret ediyorlar. Bu çok garip, çünkü biz enerji tedarikinde tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ulaşan doğal gaz sisteminin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Putin, "Bu şaşırtıcı, ancak gerçek." ifadesini kullandı.

"ABD VATANDAŞLARINI KANDIRIYOR"

Putin, ABD'de rekor kıran benzin fiyatlarına işaret ederek "ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar. ABD'de artan petrol fiyatları Washington'un hatalarından kaynaklıyor." dedi.

PUTİN'DEN İRAN VE VENEZUELA MESAJI

Batılı ülkelerin Venezuela ve İran gibi "istenmeyen" ülkelere yaptırımlar uygulayarak zarar verdiğini belirten Putin, "Şimdi Venezuela ve İran'la görüşüyorlar. Daha en başından gayrimeşru yaptırımları uygulamamaları gerekirdi. Bu aynı durum bizim ülkemizle ilişkilerde de yaşanacak, bundan şüphem yok." diye konuştu.

RUS LİDER PUTİN'DEN UYARI: SONUÇLARI OLUR

Putin, küresel gübre piyasalarında durumun Rusya'ya yönelik yaptırımların öncesinde de zorlu olduğuna dikkati çekerek "Rus gübresine yönelik engellerin dünya için önemli sonuçları olur; aynı şeyler petrol, doğal gaz ve metaller için de geçerli." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ve kaybedeni RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ KAZANANI VE KAYBEDENİ
Afyoncu’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması AFYONCU'DAN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI
Rusya-Ukrayna savaşının kazananı ve kaybedeni

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA