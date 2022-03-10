SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin’den ABD’ye Venezuela ve İran göndermesi

"BİZ SORUMLULUKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Rusya'nın enerji tedarikinde tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Putin, "Rusya'ya yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerde vatandaşlara kemerleri sıkmaları, daha sıkı giyinmeleri tavsiye ediliyor. Kötüleşen durumlarının gerekçesi olarak bize uygulanan yaptırımlara işaret ediyorlar. Bu çok garip, çünkü biz enerji tedarikinde tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz." diye konuştu.