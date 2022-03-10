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Çernobil'de bir tehlike mevcut! Rusya - Ukrayna görüşmesi için Türk hükümetine minnettarım! Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi A Haber'e konuştu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Çernobil’de bir tehlike mevcut! Rusya - Ukrayna görüşmesi için Türk hükümetine minnettarım! Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi A Haber’e konuştu

Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan sızıntıya ilişkin A Haber'e özel konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi önemli açıklamalarda bulundu. Tesiste güç tedariki nedeniyle bir kesinti olduğunu ve tehlikenin mevcut olduğunu söyleyen Grossi, Ukrayna ve Rus heyetlerinin Antalya'da buluşmasını da değerlendirdi. Grossi "Türk hükümeti hemen eyleme geçti ve gereken her şeyi yaptı toplantıları kolaylaştırmak için. Türk hükümetine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi A Haber'e özel verdiği röportajda Çernobil'de yaşanan sızıntıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÇERNOBİL GÜÇ KAYBI YAŞADI VE RADYASYON SIZINTISI TEHLİKESİ VAR. SON DURUM NEDİR?

Güç tedariği nedeniyle bir kesinti oldu. Santrale gelen güçten bahsediyorum. Evet bu konuda bir tehlike var. Biz zaten sürekli diyalog halindeyiz tesisle. Devasa büyük bir radyoaktif sızıntı tehlikesi yok. Şu anda santrale gelen gücün yerine konulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu durumun sınırlı kalacağını düşünüyoruz.

DURUM SINIRLANDIRILMIŞ DURUMDA

Her şey çözülmüş olacak. Halledilmesi gereken çok şey var. Reaktöre yakın bir tesis var. Ama durum şu an sınırlanmış durumda. Bugün tesislerin güvenliği ile ilgili şeyleri de konuştuk.

BUGÜNKÜ TOPLANTI NASILDI? NASIL BİR ATMOSFER VARDI?

TÜRK HÜKÜMETİNE MİNNETTARIM

Yapacağımız çok şey var. Teknik ve tarafsız bir kurumuz ve güvenlik arıyoruz. Birlikte çalışmak istedikleri için minnettarız.

Bizi daha iyi bir yola götürecek yolunm başlangıcıdır Antalya'da yapılan bu toplantı. Türk hükümeti hemen eyleme geçti ve gereken her şeyi yaptı toplantıları kolaylaştırmak için. Türk hükümetine minnettarım.

Çernobil’de bir tehlike mevcut! Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi A Haber’e konuştu ÇERNOBİL'DE BİR TEHLİKE MEVCUT! ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANI GROSSİ A HABER'E KONUŞTU

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