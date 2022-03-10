Çernobil’de bir tehlike mevcut! Rusya - Ukrayna görüşmesi için Türk hükümetine minnettarım! Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi A Haber’e konuştu

BUGÜNKÜ TOPLANTI NASILDI? NASIL BİR ATMOSFER VARDI?

TÜRK HÜKÜMETİNE MİNNETTARIM

Yapacağımız çok şey var. Teknik ve tarafsız bir kurumuz ve güvenlik arıyoruz. Birlikte çalışmak istedikleri için minnettarız.

Bizi daha iyi bir yola götürecek yolunm başlangıcıdır Antalya'da yapılan bu toplantı. Türk hükümeti hemen eyleme geçti ve gereken her şeyi yaptı toplantıları kolaylaştırmak için. Türk hükümetine minnettarım.