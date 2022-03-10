Prens William’dan skandal Ukrayna açıklaması: Afrika ve Asya’da kan dökülmesine alışkınız bunu Avrupa’da görmeye yabancıyız

"KENDİMİZİ ÇOK İŞE YARAMAZ HİSSEDİYORUZ"

William daha sonra, "Bunu Avrupa'da görmek çok yabancı. Hepimiz arkanızdayız" dedi. Yardım etmek için daha fazlasını yapmak istediğini ekleyerek, "Kendimizi çok işe yaramaz hissediyoruz" diye devam etti.











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