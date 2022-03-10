Prens William'dan skandal Ukrayna açıklaması: Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız bunu Avrupa'da görmeye yabancıyız
Son dakika haberine göre Cambridge Dükü Prens William, Ukrayna’daki gelişmeleri değerlendirirken kurduğu cümlelere tepkilere yol açtı. Prens William, "Afrika ve Asya'da kan dökülmesine alışkınız bunu Avrupa'da görmeye yabancıyız." ifadelerini kullandı.
Prens William ve eşi Kate Middleton, Londra'da bir Ukrayna Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Burada gönüllülerle bir araya gelen çift İngiltere'de devam eden yardımları inceledi.
SKANDAL UKRAYNA SÖZLERİ
Prens William'ın burada Ukrayna'daki savaşla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepkiye neden oldu.
"KENDİMİZİ ÇOK İŞE YARAMAZ HİSSEDİYORUZ"
William daha sonra, "Bunu Avrupa'da görmek çok yabancı. Hepimiz arkanızdayız" dedi. Yardım etmek için daha fazlasını yapmak istediğini ekleyerek, "Kendimizi çok işe yaramaz hissediyoruz" diye devam etti.
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