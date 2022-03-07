Bella Hadid Batılı ülkeleri topa tuttu! Müslümanlara yapılan çifte standarda isyan etti

"ADALETSİZLİK HER YERDE TEHDİTTİR"

Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir." ifadesini kullandı.