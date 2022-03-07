Bella Hadid Batılı ülkeleri topa tuttu! Müslümanlara yapılan çifte standarda isyan etti
Filistin asıllı model Bella Hadid, Müslümanlara yapılan ayrımcılığa isyan etti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci durumuna düşen Ukraynalılar ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda dikkati çeken Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir." ifadesini kullandı.
Hadid, sosyal medya hesabından, Kanada'da "Şair Mustafa" adıyla tanınan Müslüman müzisyen ve şair Mustafa Ahmed'in imzasını taşıyan bir şiiri paylaştı.
"KAÇ TANE MÜSLÜMAN ÜLKE ALEVLER İÇİNDE"
25 yaşındaki model paylaşımında, "Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı'nın istilalarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin'deki toplama kamplarıyla?" dizelerine yer verdi.
"ADALETSİZLİK HER YERDE TEHDİTTİR"
Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir." ifadesini kullandı.
Hadid'in paylaşımları dünyada büyük yankı uyandırdı!
Diğer yandan, Hadid, Ukrayna halkı için destek çağrısı yaptı.
Hadid, daha sonra yaptığı farklı bir paylaşımda da yardım kuruluşlarının bilgilerini vererek, Rusya'nın saldırılarının mağdurları için bağış yapma çağrısında bulundu.
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