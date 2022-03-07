Gigi Hadid’den Ukrayna ve Filistin hamlesi! Tüm kazancını bağışlayacak

Paylaşımında, 2022 sonbahar defilelerinden kazandığı parayı, "Ukrayna'da savaştan zarar görenlere yardım etmek ve Filistin'de aynı şeyleri yaşayanları desteklemeye devam etmek" için bağışlayacağını ifade eden Hadid, insanların birbirlerini politik görüş, ırk ve din ayırmaksızın kardeş olarak görmesini umduğunu vurguladı.