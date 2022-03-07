Gigi Hadid’den Ukrayna ve Filistin hamlesi! Tüm kazancını bağışlayacak
Filistin asıllı model Gigi Hadid, 2022 sonbahar defilelerinden elde ettiği geliri Ukrayna ve Filistin için bağışlayacağını açıkladı. Savaştan zarar görenlere destek vermeye devam edeceğini söyleyen Hadid, , insanların birbirlerini politik görüş, ırk ve din ayırmaksızın kardeş olarak görmesini umduğunu vurguladı.
Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, 2022 sonbahar defilelerinden elde ettiği geliri Ukrayna ve Filistin için bağışlayacağını açıkladı.
Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve Filistin'deki duruma atıfta bulunarak "tarihin yürek burkan ve travmatik zamanlarında" işi dolayısıyla defilelere çıktığını belirtti.
Paylaşımında, 2022 sonbahar defilelerinden kazandığı parayı, "Ukrayna'da savaştan zarar görenlere yardım etmek ve Filistin'de aynı şeyleri yaşayanları desteklemeye devam etmek" için bağışlayacağını ifade eden Hadid, insanların birbirlerini politik görüş, ırk ve din ayırmaksızın kardeş olarak görmesini umduğunu vurguladı.
Hadid, savaşın bedelini liderlerin değil masum hayatların ödediğini kaydederek "Ellerinizi Ukrayna'dan çekin, ellerinizi Filistin'den çekin, barış, barış, barış." ifadelerini kullandı.
Aralarında tasarımcı Donatella Versace, Danimarkalı süper model Helena Christensen, Filistinli-Kanadalı tasarımcı Leen Al Ghouti ve model Mariacarla Boscono'nun da bulunduğu birçok isim Hadid'in paylaşımına yorum yaptı.
Gigi Hadid, model arkadaşlarını da bağış yapmaya çağırdı.
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