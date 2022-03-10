Rusya Ukrayna savaşı medyaya taştı! Rus sözcü Zaharova ve muhabir arasında büyük gerginlik

RUS SÖZCÜ CNN MUHABİRİYLE TARTIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Antalya'da gerçekleşen barış zirvesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba tarihi bir görüşme gerçekleştirirken, toplantıdan görüntüler ve gelişmeler de gelmeye devam ediyor.

Tüm dünya, barış görüşmelerini yakından takip ederken uluslararası basından 330'un üzerinde basın mensubu da bu anlara tanıklık etmek için Türkiye'ye geldi. Kritik görüşmelerden ilk açıklamalar gelirken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile CNN International muhabiri Jomana Karadsheh arasında yaşanan bir tartışma kameralara yansıdı.