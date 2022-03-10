Rusya Ukrayna savaşı medyaya taştı! Rus sözcü Zaharova ve muhabir arasında büyük gerginlik
Rusya Ukrayna savaşının 15. gününde taraflar arasında küresel anlamda da savaş sürüyor. Bugün Antalya'da gerçekleştirilen üçlü zirve sonrası Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları önemli açıklamalarda bulundu. Taraflar haklılığını ispatlamak adına medyayı önemli bir araç olarak kullanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile CNN International muhabiri Jomana Karadsheh arasında yaşanan gerilim dünya basınında haber oldu. Muhabirin sorusu ve telefonundaki videoya oldukça sinirlenen Zaharova'nın tepkileri oldukça sert oldu. İşte o anlar...
Dünyanın gözü, Rusya Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapan Türkiye'de. 24 Şubat'tan bu yana tüm şiddetiyle devam eden Rusya Ukrayna savaşının ilk gününden bu yana arabuluculuk çağrılarını yineleyen Türkiye, kritik görüşmelerde diplomasi trafiğini yürütüyor.
RUS SÖZCÜ CNN MUHABİRİYLE TARTIŞTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Antalya'da gerçekleşen barış zirvesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba tarihi bir görüşme gerçekleştirirken, toplantıdan görüntüler ve gelişmeler de gelmeye devam ediyor.
Tüm dünya, barış görüşmelerini yakından takip ederken uluslararası basından 330'un üzerinde basın mensubu da bu anlara tanıklık etmek için Türkiye'ye geldi. Kritik görüşmelerden ilk açıklamalar gelirken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile CNN International muhabiri Jomana Karadsheh arasında yaşanan bir tartışma kameralara yansıdı.
SALONDA GERGİN ANLAR
Tarihi zirveye dair açıklama yapmak üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen Zaharova, bu esnada çarpıcı görüntülere imza attı. Açıklama yapmak üzere salona giriş yapan Zaharova ilk olarak, "Salonda Ukraynalı gazeteci var mı?" sorusunu yöneltti.Salondan ses çıkmaması üzerine ilk açıklamalarda bulunan Zaharova, bunun ardından CNN muhabiri ile gergin anlar yaşadı.
CNN International muhabiri Jomana Karadsheh, Zaharova'ya, Rusya'nın Ukrayna'da ölümlere neden olduğuna dair sorular yönelten Karadsheh, konuyla ilgili videolar olduğunu söyledi.
ZAHAROVA'DAN MUHABİRE SUÇLAMA
Zaharova, görüntülerin sahte olduğunu belirterek, Karadsheh'e Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın videosunu göstererek 8 yıldır Ukrayna'da olanların görülmediğini ifade etti.
Zaharova'nın ısrarlarına rağmen görüntülere bakmayan Karadsheh ile Rus Sözcü arasında gerginlik yaşandı. Muhabire, "Size gösteriyorum ama bakmıyorsunuz. Lütfen bir bakın. Sürekli böyle yapıyorsunuz" ifadelerini kullanan Zaharova, daha sonra Karadsheh'in yanından ayrıldı.
Zaharova'yı provokatif olmakla eleştiren CNN muhabiriyle yaşanan o anlar, kameralara yansıdı.
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