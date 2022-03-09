Bella Hadid’den dünyaya eşitlik çağrısı: Merhamet görmek herkesin hakkı

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, dünyada olup bitenler için bir kez daha sessiz kalmadı. Filistin başta olmak üzere dünyada yaşanan çatışmalardan zarar gören sivil halka yardım eli uzatan dünyaca ünlü model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla barış çağrısında bulundu. Müslümanların uğradığı ayrımcılığa bir kez daha dikkat çeken Hadid, "Kimin desteği hak ettiği ve kimin haklarını savunmamız gerektiği konusunda seçici olamayız. Herkes aynı şekilde merhamet görmeyi hak ediyor" dedi.