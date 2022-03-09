09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bella Hadid’den dünyaya eşitlik çağrısı: Merhamet görmek herkesin hakkı

Bella Hadid’den dünyaya eşitlik çağrısı: Merhamet görmek herkesin hakkı

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, dünyada olup bitenler için bir kez daha sessiz kalmadı. Filistin başta olmak üzere dünyada yaşanan çatışmalardan zarar gören sivil halka yardım eli uzatan dünyaca ünlü model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla barış çağrısında bulundu. Müslümanların uğradığı ayrımcılığa bir kez daha dikkat çeken Hadid, "Kimin desteği hak ettiği ve kimin haklarını savunmamız gerektiği konusunda seçici olamayız. Herkes aynı şekilde merhamet görmeyi hak ediyor" dedi.

Giriş Tarihi: 09.03.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022 12:35
  • 1
  • 12
Bella Hadid’den dünyaya eşitlik çağrısı: Merhamet görmek herkesin hakkı

Dünyada olup bitenlere tepkisiz kalmamasıyla tanınan model Bella Hadid'den, herkesin eşit şekilde barışa ne kadar ihtiyacı olduğuna dair bir sosyal medya paylaşımı geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Bella Hadid’den dünyaya eşitlik çağrısı: Merhamet görmek herkesin hakkı

HERKESİN BARIŞA İHTİYACI VAR

Bugüne kadar özellikle de baba tarafından aile köklerinin uzandığı Filistin'de yaşananlar olmak üzere dünyanın belli bölgelerindeki çatışmalardan zarar gören sivil halka yardım eli uzatan, bu konuda eylemlere katılan model Bella Hadid, Instagram hesabından "barış" diye seslenen bir paylaşım yaptı.

  • 3
  • 12
Bella Hadid’den dünyaya eşitlik çağrısı: Merhamet görmek herkesin hakkı

'KİMİN DESTEĞİ HAK ETTİĞİ KONUSUNDA SEÇİCİ OLAMAYIZ'

25 yaşındaki Bella Hadid, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde yer verdiği paylaşımda şunları yazdı. "Bu hafta Ukrayna'da milyonlarca kişi korkunç savaş yüzünden kaçmak zorunda kaldı. Eğer bu şoke edici durumdan bir şey öğrendiysek; kimin desteği hak ettiği ve kimin haklarını savunmamız gerektiği konusunda seçici olamayız. Herkes aynı şekilde merhamet görmeyi hak ediyor. Her çatışmanın içindeki sivil kurbanların yaşamı eşit değerdedir. Yedi yıllık savaş sonrası Yemen'de halkın korunmaya, desteğe ve bunların ötesinde barışa ihtiyacı var."

  • 4
  • 12
Bella Hadid’den dünyaya eşitlik çağrısı: Merhamet görmek herkesin hakkı

ANGELINA JOLIE'Yİ ETİKETLEDİ

Bella Hadid bu paylaşımında iki gün önce Yemen'de bir mülteci kampını ziyaret eden Angelina Jolie'yi de etiketledi. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Jolie, Lahic kentindeki kampı ziyaret edip kadınlarla ve çocuklarla bir araya gelmişti. Jolie, bu konuda yaptığı sosyal medya paylaşımında Ukrayna'da yaşanan vahşete değinip "Barışa çaresizce ihtiyaç duyan insanlara destek için Yemen'e gittiğini" belirtmişti.

  • 5
  • 12
Bella Hadid’den dünyaya eşitlik çağrısı: Merhamet görmek herkesin hakkı

'ADALETSİZLİĞE SESSİZ KALMAYIN' ÇAĞRISI

Bella Hadid daha önce de sosyal medya hesabında bu konuda başka bir paylaşım yapmıştı. Hadid, Kanada'da yaşayan Şair Mustafa'nın dizelerine yer verip, dünyada herkesin adaleti hak ettiğini vurgulamıştı. Ünlü model şairin "Kendinize sorun/ Nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun/ Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse/ Dünyadan değilsiniz" dizelerine yer vermişti.