Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili flaş gelişme: Lavrov Türkiye'ye geliyor! Kuleba ile görüşecek
Son dakika haberine göre Türkiye barış için yoğun mesai harcadı, bu çabalar sonuç vermeye başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki üst düzey ilk temas Türkiye'de olacak. İki ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU 11-13 MART'TA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya getirmek istediklerini belirtmişti.
Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Gatilov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ADF'de bir araya gelmesine destek vererek, "(İki bakanın bir araya gelmesi) İyi bir şey. Herhangi bir müzakere ve toplantı iyi bir şey." dedi.
Diplomatik her girişimi desteklerini vurgulayan Gatilov, "Dolayısıyla (Lavrov-Kuleba görüşmesi) gerçekleşirse tamamdır." ifadesini kullandı.
Gatilov, Türkiye hava sahasının açık olmasına ilişkin ise "Bence güzel bir duruş." değerlendirmesinde bulundu.
Antalya Diplomasi Forumu 11-13 Mart'ta Antalya'da gerçekleşecek.
"UKRAYNALILARLA RUSYA TARAFINI EN AZINDAN BAKANLAR DÜZEYİNDE BİR ARAYA GETİRMEK İSTERİZ"
Bakan Çavuşoğlu, "Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov'la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var." demişti.
Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, yaptırım uygulayan ülkeler ve onların vatandaşları bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemlidir. O yüzden biz hava sahasını açık tutuyoruz." ifadesini kullanmıştı.
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