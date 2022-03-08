Rusya'dan ABD'nin yaptırımlara karşı ilk yanıt! Ürün ve hammadde ihracı yıl sonuna kadar yasaklandı iddiası
ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya karşı doğal gaz ve petrol alımı konusunda aldığı yaptırım kararını duyurmasının ardından Vladimir Putin'den karşı adım geldi. Putin'in yıl sonuna kadar ürün ve hammaddelerin Rusya'dan ihracını yasakladığı iddia edildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin Rusya'nın güvenliği için ithalat ve ihracatı sınırlayan ekonomik önlemlerle ilgili başkanlık kararnamesini imzaladı.
BAZI KISITLAMA KARARLARI ALINACAK
Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.
ÜRÜN VE HAMMADDE İTHALAT VE İHRACATINA YÖNELİK YENİ ADIM
Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır" ifadesine yer verildi.
ÜLKELERİN LİSTESİ HAZIRLANACAK
Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.
YIL SONUNA KADAR YASAKLANDI MI?
Bloomberg'in aktardığı habere göre; ABD ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşı ilk adımı atan Putin, 13 Aralık 2022 tarihine kadar Rusya'dan yurt dışına hammadde ve ürün ihracatını askıya aldı.
ABD'DEN YAPTIRIM KARARI
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararname ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek için kullandığı ekonomik kaynaklardan daha da mahrum bırakacağı aktarıldı.
ABD'nin kararının müttefikleri ve ortaklarının yanı sıra Kongre üyeleriyle yakın istişare içinde alındığı belirtilen açıklamada, ABD'nin güçlü yerel enerji altyapısı sayesinde bu adımı atabildiği, müttefiklerinin tamamının şu anda ABD'ye katılabilecek durumda olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltmak ve Putin'in üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmek için ABD'nin müttefikleriyle birlikte çalıştığı bildirildi.
Başkan Joe Biden'ın imzaladığı kararnameyle ABD'ye Rus ham petrolü ile bazı petrol ürünlerinin, LNG'sinin ve kömürünün ithalatının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, ABD'nin geçen yıl Rusya'dan günlük yaklaşık 700 bin varil ham petrol ve rafine edilmiş petrol ürünleri ithal ettiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Bu adım, Rusya'yı her yıl ABD'li sürücüler ve tüketicilerden elde edilen milyarlarca dolarlık gelirden mahrum bırakacak." ifadesi yer aldı.
ABD'nin Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlarının da yasaklandığı vurgulanan açıklamada, Amerikalıların Rusya'da enerji üretimine yatırım yapan yabancı şirketleri finanse etmesine veya kolaylaştırmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.
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