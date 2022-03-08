Son dakika: ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım: Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı
Son dakika haberleri... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren kararları açıkladı. Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladıklarını duyuran Biden, ''Tarihteki en ağır yaptırım'' ifadelerini kullandı.
RUS PETROLÜ VE DOĞAL GAZI İTHALATI YASAKLANDI
Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladık.
Bir ruble bir sentten daha değersiz şu anda. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası sistemden çıkardık. Rusya'nın teknoloji erişimini de engelledik.
Petrol şirket ve firmalarına Putin'in savaşı Ukrayna halkına karşı uyguladığını görüyoruz. Fiyatlandırmada kendimizi kontrol etmeliyiz. Rus taarruzu hepimize yansıdı. Açgözlü olmamalıyız. Petrol sektöründeki kişilerin Rusya'dan çekildiğini görüyorum. Avantaj görmemeliyiz.
Açıkça benim yönetimim yerel enerjide engel koymuyor.
UKRAYNA PUTİN'İN ZAFERİ İLE SONUÇLANMAYACAK
Bir şehir alabilir ama Ukrayna Putin'in zaferi ile sonuçlanmayacak. Ukrayna'yı halkını koruduğu için desteklemeliyiz.
Putin'in Ukrayna savaşı Rusya'yı zayıflatacak dünyayı güçlendirecek.
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