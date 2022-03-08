08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım: Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı

Son dakika: ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım: Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
ABONE OL
Son dakika: ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım: Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı

Son dakika haberleri... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren kararları açıkladı. Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladıklarını duyuran Biden, ''Tarihteki en ağır yaptırım'' ifadelerini kullandı.

Rusya - Ukrayna savaşı 13. gününde devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Avrupalı dostlarımızla birlikte hareket ederek. Birlik olarak bir amaç belirledik. Putin savaş makinesine karşı baskıya devam etmeliyiz.

RUS PETROLÜ VE DOĞAL GAZI İTHALATI YASAKLANDI

Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladık.

ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım: Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı ABD'DEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM: PETROL VE DOĞAL GAZ İTHALATI YASAKLANDI

Bir ruble bir sentten daha değersiz şu anda. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası sistemden çıkardık. Rusya'nın teknoloji erişimini de engelledik.

Petrol şirket ve firmalarına Putin'in savaşı Ukrayna halkına karşı uyguladığını görüyoruz. Fiyatlandırmada kendimizi kontrol etmeliyiz. Rus taarruzu hepimize yansıdı. Açgözlü olmamalıyız. Petrol sektöründeki kişilerin Rusya'dan çekildiğini görüyorum. Avantaj görmemeliyiz.

Açıkça benim yönetimim yerel enerjide engel koymuyor.

UKRAYNA PUTİN'İN ZAFERİ İLE SONUÇLANMAYACAK

Bir şehir alabilir ama Ukrayna Putin'in zaferi ile sonuçlanmayacak. Ukrayna'yı halkını koruduğu için desteklemeliyiz.

Putin'in Ukrayna savaşı Rusya'yı zayıflatacak dünyayı güçlendirecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA