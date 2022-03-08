Son dakika: ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım: Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı

RUS PETROLÜ VE DOĞAL GAZI İTHALATI YASAKLANDI

Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladık.

Bir ruble bir sentten daha değersiz şu anda. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası sistemden çıkardık. Rusya'nın teknoloji erişimini de engelledik.