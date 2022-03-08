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SON DAKİKA | Kiev ve Jitomir’de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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SON DAKİKA | Kiev ve Jitomir’de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü iddiası

Son dakika... Ukrayna ordusu tarafından başkent Kiev ve Jitomir’de 2 Rus savaş uçağının düşürüldüğü öne sürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ilk gününden bu yana 47 uçak ve 68 helikopter düşürüldüğünü duyurmuştu.

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