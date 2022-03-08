Almanya Rus doğal gazına alternatif arıyor! 2 sene sürecek proje için adım atıldı! Rus gazına ambargo uygulayamayız...

Almanya, geçen yıl Rusya'dan 19,4 milyar avroluk petrol ve doğal gaz ithal etti. Bu da Rusya'dan yapılan tüm ithalatın yüzde 58,7'sine denk geldi.

Bu arada, ihtiyacı olan doğal gazın yarısından fazlasını, ham petrolün yüzde 34'ünü ve taş kömürün yüzde 50'sinden fazlasını da Rusya'dan ithal eden Almanya, "enerji tedariki ve diğer ekonomik sonuçları" nedeniyle Rus bankalarına SWIFT'te kısıtlama getirilmesi konusunda isteksiz davranmıştı.