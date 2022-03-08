Almanya Rus doğal gazına alternatif arıyor! 2 sene sürecek proje için adım atıldı! Rus gazına ambargo uygulayamayız...
Rusya ile Ukrayna krizi her geçen gün biraz daha tırmanırken Avrupalı ülkeler de Rusya'dan alınan doğal gaza yönelik alternatif arayışlarını sürdürüyor. Son olarak Almanya tarafından yapılan açıklamada Rus gazına yönelik bir ambargo uygulanamayacağı ifade edilirken, bağımlılığı azaltmak için inşa edilecek iki LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçeceği belirtildi.
RUSYA'YA AMBORGO UYGULAYAMAYIZ
Habeck, eyalet hükümetlerinin enerji bakanlarıyla görüşmesinin ardından Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman hükümetinin Rusya'ya karşı yaptırımları genişletmek için çalıştığını söyledi.
Artan petrol fiyatları karşısında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol üretimini artırma çağrısında bulunan Habeck, bunun enerji piyasasının istikrar kazanmasına katkıda bulunacağını dile getirdi.
Habeck, Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı olduğunu hatırlatarak, Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik ambargoya bir kez daha karşı çıktı.
BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN...
Robert Habeck, Rus doğal gazına olan bağımlılığı azaltmak için Almanya'da inşa edilecek iki LNG terminalinin 2 yıl içinde faaliyete geçmesini beklediklerini bildirdi.
NE OLMUŞTU?
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 27 Şubat'ta Almanya'nın stratejik gaz rezervleri oluşturacağını belirterek, en kısa sürede 2 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali inşa edeceğini açıklamıştı.
Scholz, "Rus doğal gazına olan bağımlılığı azaltmak için Almanya'da iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali inşa edeceğiz." demişti.
Terminallerin Brunsbüttel ve Wilhelmshaven kentlerinde inşa edileceği bilgisini paylaşan Scholz ayrıca bir kömür ve gaz rezervi oluşturulacağını bildirmişti.
Almanya, geçen yıl Rusya'dan 19,4 milyar avroluk petrol ve doğal gaz ithal etti. Bu da Rusya'dan yapılan tüm ithalatın yüzde 58,7'sine denk geldi.
Bu arada, ihtiyacı olan doğal gazın yarısından fazlasını, ham petrolün yüzde 34'ünü ve taş kömürün yüzde 50'sinden fazlasını da Rusya'dan ithal eden Almanya, "enerji tedariki ve diğer ekonomik sonuçları" nedeniyle Rus bankalarına SWIFT'te kısıtlama getirilmesi konusunda isteksiz davranmıştı.
PETROL FİYATLARI ÇİN'İ DE VURDU
Çin'de petrol fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı küresel fiyat artışı nedeniyle 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Caixin'in, enerji piyasası sitesi " 315i.com"un gerçek zamanlı satış verilerine dayandırdığı haberine göre, 7 Mart'ta bir ton benzinin toptan satış fiyatı 10 bin 306 yuana (1630 dolar), bir ton dizel benzinin toptan satış fiyatı ise 8 bin 657 yuana (1370 dolar) ulaştı.
İki kalemde de son 10 yılın en yüksek fiyatları kaydedildi.
En son Mart 2012'de bir ton benzin toptan satış fiyatı 9 bin 180 yuana (1452 dolar), bir ton dizel benzinin toptan satış fiyatı ise 8 bin 330 yuana (1318 dolar) çıkmıştı.
Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurumlar iç piyasadaki perakende petrol fiyatını her 10 iş gününde bir ayarlıyor. İç piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu fiyata müdahale ediyor.
Komisyon, bu yıl küresel piyasadaki fiyat artışları nedeniyle iç piyasadaki fiyatı şimdiye dek 5 kez arttırdı. Son artış 4 Mart'ta oldu. Yeni ayarlamanın 14 Mart'ta yapılması bekleniyor.
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