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Azerbaycan'dan Rusya'da "Dağlık Karabağ" tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Azerbaycan’dan Rusya’da Dağlık Karabağ tepkisi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya giden insani yardımlar hakkında yaptığı açıklamadaki "Dağlık Karabağ" ifadeleri Azerbaycan'ın tepkisini çekti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür açıklamalar Azerbaycan-Rus ilişkilerine zarar verebilir" denildi.

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