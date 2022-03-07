Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya’dan enerji ithalatını savundu

SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır Avrupa Birliği ve diğer ortaklarla birlikte çalıştıklarına işaret ederek, "Ama bu bir gecede olmaz. Bu nedenle, Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri bizim açımızdan bilinçli bir karardır." ifadelerini kullandı.