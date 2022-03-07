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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'dan enerji ithalatını savundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya’dan enerji ithalatını savundu

Rusya-Ukrayna savaşının 12. gününde son dakika açıklamaları ve haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirterek, Rusya'dan enerji ithalatını savundu. Öte yandan Rusya ve Ukrayna krizi savaşa dönüşmeden 2 hafta önce ABD'nin telkinleriyle Alman hükümeti, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan ve Avrupa’nın geleceğini kurtaracak olan Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurma kararını almıştı.

SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır Avrupa Birliği ve diğer ortaklarla birlikte çalıştıklarına işaret ederek, "Ama bu bir gecede olmaz. Bu nedenle, Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri bizim açımızdan bilinçli bir karardır." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA ÇAREMİZ..."

Avrupa'nın Rusya'dan enerji tedarikini kasıtlı olarak yaptırımlardan muaf tuttuğuna işaret eden Alman Şansölye, "Şu anda Avrupa'nın ısıtma, güç kaynağı ve sanayi için enerji arzını güvence altına almanın başka bir yolu yok. Bu nedenle, genel çıkarlarımız ve vatandaşlarımızın günlük yaşamı için (Rusya'dan enerji ithalatı) büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı geniş kapsamlı ve hedefli yaptırımlarla tepki vermeye yönelik tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını kaydeden Scholz, Rus finans kurumlarına, Rus merkez bankasına ve 500'den fazla kişiye yönelik yaptırımların zaten bir anlamı olduğunu vurguladı.

Alman Başbakan, aynı kısıtlamaların önemli ihracat ürünlerinde de geçerli olduğuna dikkati çekerek, "Tüm adımlarımız, Rusya'yı sert bir şekilde vuracak ve uzun vadede sürdürülebilir olacak şekilde tasarlandı." ifadesini kullandı.

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MALİYE BAKANI LINDNER

Maliye Bakanı Christian Lindner, Alman hükümetinin enerji piyasalarındaki durumdan dolayı endişeli olduğunu belirterek, Alman vatandaşlarının yükünü hafifletmek için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Lindner, "Uluslararası ortaklarımız ile birlikte, Ukrayna krizinin bizim toplumlarımıza etkisine nasıl yanıt verebileceğimizi değerlendiriyoruz." dedi.

Alman hükümetinin uzun vadede yükselen enerji fiyatlarının maliyetini karşılayamayacağını vurgulayan Lindner, Avro Bölgesi ortak tahvilini şu anda değerlendirme dışında tuttuklarını da belirterek, Rusya'ya karşı bir enerji ambargosu başlatmanın "halihazırda uygulanan yaptırımların sürdürülebilirliğini" tehlikeye atacağını ifade etti.

ALMANYA'NIN "KUZEY AKIM 2" KARARI

Öte yandan Rusya ve Ukrayna krizi savaşa dönüşmeden 2 hafta önce ABD'nin telkinleriyle Alman hükümeti, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan ve Avrupa'nın geleceğini kurtaracak olan Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurma kararını almıştı.

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