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Rusya-Ukrayna savaşında patlama anı kameralara yansıdı! İşte dünyanın korkuyla izlediği o görüntüler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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Rusya-Ukrayna savaşında patlama anı kameralara yansıdı! İşte dünyanın korkuyla izlediği o görüntüler

Rusya-Ukrayna savaşından korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Tankların Ukrayna başkenti Kiev'e doğru ilerlediği günlerde sokak savaşı ve halkın direnişi sürüyor. Rus birlikler tarafından Kiev yakınlarındaki İrpin'e ard arda atılan bombalar anbean kaydedildi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından yansıyan görüntüler.

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