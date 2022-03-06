Rusya-Ukrayna savaşı otomobil piyasasını alt üst etti! İkinci el araçlarda fiyatlar nasıl olacak?

ÇİP KRİZİ İKİNCİ EL PİYASASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Peki son dönemlerde durgunluk gösteren ikinci el piyasasına çip krizi nasıl etki edecek? Saim Aşçı, "Çip krizi yeni araç bulunabilirliğini etkilediğinden eldeki araçların değeri katlanmıyor. İkinci el araç piyasasında neredeyse sıfır seviyesinde fiyatlarla karşılaşmak mümkün. Bu nedenle direkt olarak etki ettiğini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu. Çip krizinin regüle edilip pazar hareketlenirse ikinci el fiyatlarında düşüşün gerçekleşebileceğini söyleyen Aşçı, yakın zamanda böyle bir düşüşün gerçekleşmesini öngörmenin zor olduğu kanaatinde. Ziya Alp Gülan da sıfır km araç tedariğinde yaşanan sıkıntıların ikinci el araca talebin artmasına sebep olduğunu söyledi. Özellikle hammadde artışı nedeniyle sıfır km araçlardaki fiyat artışıyla birlikte ikinci el fiyatlarının da yükselmesine sebebiyet verdiğini ekledi. İkinci el satışların incelendiği zaman 2021 senesindeki satışların 2020 senesindeki satışlara göre 500 bin adet daha aşağıda olduğunu söyleyen Gülan, "Geçen sene itibariyle özellikle BDDK'nın kredilerdeki çeşitli katı uygulamaları, ikinci el satışlarını da etkilemişti. Ocak ve şubat aylarındaki sıfır otomobil satışlarına baktığımız zaman geçen ayı 50 bin yakınında bir araç adediyle kapatmıştık. Ocak ayındaki rakamımız da 38 bin civarındaydı. 10 yıllık ortalamalara yakın seyrediyor ancak 2016-2017 senesinde bir milyonluk pazar olduğunu düşünürsek, 2018'de önce 610 bin, 2019'da 480 bin, 2020'de de 772 ve 2021'de de 730 binle son dört sene içerisinde ötelenmiş bastırılmış bir talep olduğunu göz önüne almamız gerekiyor" diye konuştu.