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Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2022
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Pakistan’da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Pakistan'ın Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Öte yandan saldırıda saldırıda ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi, yaklaşık 200 kişi yaralandı.

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