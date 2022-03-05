Rusya’nın sahadaki en büyük kaybı! Tümgeneral Andrey Sukhovetsky öldürüldü

ABD medyası, 47 yaşındaki Rus General Sukhovetsky'nin Ukrayna savaşında Rusya'nın şimdiye kadarki en büyük kaybı olduğunu yazdı. Rus basınında da generalin Ukrayna'daki 'özel operasyonlarda' öldüğü doğrulandı. Suriye'de de görev yapan Andrey Sukhovetsky'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olduğu iddia edildi.