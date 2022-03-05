Rusya'nın sahadaki en büyük kaybı! Tümgeneral Andrey Sukhovetsky öldürüldü
Son dakika haberine göre: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününde devam ederken, Rus ordusu en büyük kaybını cuma günü verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Rus Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince öldürüldüğü açıklandı.
Giriş Tarihi: 05.03.2022
07:27 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
07:27
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu. Geraşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti.
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, "Hemen durmazsa Rusya'yı yok edecek kanlı macera" olarak nitelendiren Geraşenko, Ukrayna'nın Rusya için yeni Afganistan olacağını ifade etti.
ABD medyası, 47 yaşındaki Rus General Sukhovetsky'nin Ukrayna savaşında Rusya'nın şimdiye kadarki en büyük kaybı olduğunu yazdı. Rus basınında da generalin Ukrayna'daki 'özel operasyonlarda' öldüğü doğrulandı. Suriye'de de görev yapan Andrey Sukhovetsky'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olduğu iddia edildi.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 9 bin 166 asker kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9 bin 166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi. Rusya taraafı ise Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.
PUTİN KOMŞU ÜLKELERİ UYARDI Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet kontrolündeki Rossiya 24 haber kanalında açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine karşı çıkanlara "Gerginliği artırmayın" çağrısında bulundu ve daha fazla yaptırım uygulamamalarını söyledi. Putin, Rusya'nın kararlarının "Rusya Federasyonu'na karşı yapılmış düşmanca eylemlere cevaben" verildiğini belirtti.