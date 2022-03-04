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Haberler Galeri Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa ne olur? Son durum...

Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa ne olur? Son durum...

Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, savaşın 9. gününde Zaporijya Nükleer Santrali'nden haberler gelmeye başladı. Santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangın söndürüldü. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Rusya'nın kontrolüne geçti. Bu gelişmelerin ardından santral hakkında araştırmalar başladı. Peki, Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa ne olur? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 13:18
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Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa ne olur? Son durum...

Zaporijya Nükleer Santrali nerede, patlarsa ne olur? Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 9. gününe girilirken, Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangın sonrası bazı sorular gündeme geldi. Yangının söndürülmesinin ardından Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiği duyuruldu. Peki, Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa ne olur? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa ne olur? Son durum...

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Rusya-Ukrayna savaşının 9. gününde Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nin ele geçirdiği açıklandı.

Zaporijya Nükleer Santrali Ukrayna sınırları içerisinde bulunmaktadır.

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Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa ne olur? Son durum...

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ PATLARSA NE OLUR?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür."

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Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa ne olur? Son durum...

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ SON DURUM

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

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Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa ne olur? Son durum...

Kuruldan yapılan açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.