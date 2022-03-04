Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa ne olur? Son durum...

Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, savaşın 9. gününde Zaporijya Nükleer Santrali'nden haberler gelmeye başladı. Santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangın söndürüldü. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Rusya'nın kontrolüne geçti. Bu gelişmelerin ardından santral hakkında araştırmalar başladı. Peki, Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Ukrayna Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa ne olur? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.03.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 13:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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