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Son dakika: Senegal'den Ukrayna'ya nota

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Senegal’den Ukrayna’ya nota

Son dakika haberi... Senegal Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Dakar Büyükelçiliğinin sosyal medyada gönüllü yabancı savaşçı ilanı açmasının ardından bu ülkeye protesto notası verdi.

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