04 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Batı şirketlerinin ikiyüzlülüğü! Rusya'daki projelerden çekildiğini açıklayıp 28,50 dolar indirimle ham petrol satın aldılar

Batı şirketlerinin ikiyüzlülüğü! Rusya'daki projelerden çekildiğini açıklayıp 28,50 dolar indirimle ham petrol satın aldılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
ABONE OL
Batı şirketlerinin ikiyüzlülüğü! Rusya’daki projelerden çekildiğini açıklayıp 28,50 dolar indirimle ham petrol satın aldılar

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 28 Şubat 2022 tarihinde Rusya'daki tüm projelerden çekilme kararı aldığını duyuran petrol şirketi Shell, Rusya'dan varil başına 28,50 dolar indirimle ham petrol satın aldığını duyurdu.

Petrol şirketi Shell, Rusya'dan varil başına 28,50 dolar indirimle ham petrol satın aldığını duyurdu. Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 28 Şubat 2022 tarihinde ülkedeki projelerden çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

HİSSELERİ ELDEN ÇIKARACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Bu kapsamda, şirketin Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracağı, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacağı aktarılmıştı.

3 MİLYAR DOLAR VARLIK BULUNUYOR

Shell, ayrıca Kuzey-Akım 2 doğalgaz boru hattı projesiyle de ilişiğini bitirmeyi planlıyor.

Shell'in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.

PROJELERDEN AYRILACAĞIZ DİYEN 3 ŞİRKETTEN BİRİ

Shell, BP ve Equinor'un ardından Rusya'daki projelerinden ayrılacağını açıklayan üçüncü şirket oldu.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA