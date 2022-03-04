Batı şirketlerinin ikiyüzlülüğü! Rusya’daki projelerden çekildiğini açıklayıp 28,50 dolar indirimle ham petrol satın aldılar

PROJELERDEN AYRILACAĞIZ DİYEN 3 ŞİRKETTEN BİRİ

Shell, BP ve Equinor'un ardından Rusya'daki projelerinden ayrılacağını açıklayan üçüncü şirket oldu.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını ifade etti.