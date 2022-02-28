İngiltere’de akaryakıt fiyatları yeniden rekor seviyelere yükseldi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü bildirildi.

İngiliz Otomobil Derneğinden yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,51 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,55 sterline ulaşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı ifade edildi.