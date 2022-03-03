03 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Odessa açıklarında Estonya gemisi battı: 4 mürettebat kayıp

Son dakika: Odessa açıklarında Estonya gemisi battı: 4 mürettebat kayıp

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Odessa açıklarında Estonya gemisi battı: 4 mürettebat kayıp

Son dakika haberine göre Estonya'ya ait bir kargo gemisi, Karadeniz’de yaşanan bir patlamanın ardından Ukrayna’nın Odesssa kenti açıklarında battı. Helt adlı geminin bir mayına çarptığına inanılıyor. Olayın ardından 4 mürettebat kayboldu, 2 mürettebat ise can kurtaran sandalına bindirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA