Son dakika: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda 8. gün: Jetlerin bombalama anı kamerada! Rusya bir TV kulesini daha vurdu



"YAKLAŞIK 9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ"

Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenski, "Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar" diye konuştu.



Zelenski, "Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar" diye konuştu.

Kiev'de sokaklar askeri araç mezarlığına döndü.