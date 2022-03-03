Son dakika: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 8. gün: Jetlerin bombalama anı kamerada! Rusya bir TV kulesini daha vurdu
Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8. gününde de devam ediyor. Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca devam etti. Ukrayna'dan yapılan açıklamada da, Kiev tren istasyonunun yakınında ısıtma hattının vurulduğu belirtildi. Rus savaş uçakları İrpin'de svil yerleşim yerlerini bombaladı. Kiev yakınlarındaki yedek Radyo-TV kulesi devre dışı bırakıldı. Öte yandan Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi bugün yapılacak Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor.
RUSYA BİR TV KULESİNİ DAHA VURDU
Kiev yakınlarındaki yedek Radyo-TV kulesi devre dışı bırakıldı.
JETLER İRPİN'İ BOMBALADI
Rus savaş uçakları İrpin'de svil yerleşim yerlerini bombaladı.
KİEV'DE KÖPRÜLER VURULUYOR
Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getiriliyor.
Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Kiev'in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.
KİEV'DE ISITMA HATTINA SEYİR FÜZESİ
Gece saatlerinde Ukrayna halkının tahliyesinin sağlandığı tren istasyonunun yakınına Rus füzesi düştü.
Fırlatılan Rus füzesi Ukrayna hava savunma sistemiyle imha edildi. İmha edilen füze kentin ısınma hattına düştü. Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, şehre sıcak su hattı taşıyan boruların vurulduğunu, Kiev'in bir bölümünde halkın ısınma imkanlarını kaybetmiş olabileceğini belirtti.
Binlerce kişinin savaştan kaçmak için kullandığı Güney Tren İstasyonu, Bağımsızlık Meydanı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
ZELENSKİ: RUSYA'NIN PLANLARINI BİR HAFTADA BOZDUK
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenski, "Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor" dedi.
"YAKLAŞIK 9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ"
Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenski, "Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar" diye konuştu.
Zelenski, "Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar" diye konuştu.
Kiev'de sokaklar askeri araç mezarlığına döndü.
MACRON: RUS GÜÇLERİ KİEV'İ BOMBALIYOR
Rus güçlerinin Kiev'i bombaladığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Önümüzdeki günler Ukrayna için giderek zorlaşacak" dedi.
Savaşın Putin'in seçimi olduğunu belirten Macron, "Bu savaşın nazizme karşı yürütüldüğü bir yalan. Ukrayna'daki savaşa karşı olan tüm Rusların yanındayız. Putin ile temas halinde kalmak için çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
Rus doğalgazına olan bağımılığı bitirmeliyiz diye Macron, Avrupa'nın savunma stratejisinin yeni bir aşamaya geçmesi gerektiğini söyledi.
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