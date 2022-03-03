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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklama: Putin'in amacı Ukrayna'nın tamamını kontrol altına almak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan açıklama: Putin’in amacı Ukrayna’nın tamamını kontrol altına almak

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, R Putin'in amacının "Ukrayna'nın tamamının kontrolünü" almak olduğunu iddia etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Putin ile 1,5 saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron, Ukrayna'da "daha kötüsünün" yaşanacağını, Putin'in amacının "Ukrayna'nın tamamının kontrolünü" almak olduğunu ifade etti.

Putin ise görüşmede, saldırıları "büyük kararlılıkla" sürdüreceğini ve "planlanan" şekilde ilerlediğini söyleyerek, Ukrayna'nın şartlarını reddetmesi halinde saldırıların daha ciddileşeceğini dile getirdi.

Görüşmede, Putin, bu savaşın "Nazizm'e" karşı olduğu tavrını yineledi.

Fransız basınının Kremlin'in açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, Putin görüşmede, Ukrayna'da "milliyetçilere" karşı saldırılarını "uzlaşmadan" sürdürme niyetini belirtti.

Putin, Macron'un dün akşam yaptığı açıklamalara da katılmadığını aktardı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, dün akşam, Elysee Sarayı'ndan halka sesleniş konuşmasında, Fransa'nın, Avrupa'nın ve NATO'nun istemediği bu savaşı önlemek için her şeyi yaptığını ancak Putin'in verdiği taahhütlere aykırı olarak bu savaşı tercih ettiğini belirtmişti.

Moskova'nın saldırıya uğrayan değil saldırıda bulunan tarafta olduğunu ifade eden Macron, bu savaşın "Nazizm'e karşı olmadığını" belirtmişti.

Macron, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve savaşın durması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetmişti.

Rusya'ya karşı savaşta olmadıklarını ifade eden Macron, mümkün ve gerekli olduğu kadar Putin ile temas halinde kalmaya devam edeceğini kaydetmişti.

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