Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan açıklama: Putin’in amacı Ukrayna’nın tamamını kontrol altına almak

Fransız basınının Kremlin'in açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, Putin görüşmede, Ukrayna'da "milliyetçilere" karşı saldırılarını "uzlaşmadan" sürdürme niyetini belirtti.

Putin, Macron'un dün akşam yaptığı açıklamalara da katılmadığını aktardı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, dün akşam, Elysee Sarayı'ndan halka sesleniş konuşmasında, Fransa'nın, Avrupa'nın ve NATO'nun istemediği bu savaşı önlemek için her şeyi yaptığını ancak Putin'in verdiği taahhütlere aykırı olarak bu savaşı tercih ettiğini belirtmişti.

Moskova'nın saldırıya uğrayan değil saldırıda bulunan tarafta olduğunu ifade eden Macron, bu savaşın "Nazizm'e karşı olmadığını" belirtmişti.

Macron, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve savaşın durması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetmişti.

Rusya'ya karşı savaşta olmadıklarını ifade eden Macron, mümkün ve gerekli olduğu kadar Putin ile temas halinde kalmaya devam edeceğini kaydetmişti.