Rusya - Ukrayna arasında şimdi de sosyal medya savaşı! Batı medyası devrede! Bir füze kadar etkili algı operasyonları...

SAYILARLA VE İSTATİSTİKLERLE KORKU POMPALANIYOR

Şu anda en çok görülen şeylerden birinin fotoğaf ve video manipülasyonu olduğunu söyleyen Eraslan, "Sayılarla ve istatistiklerle korku veriliyor. '5 bin asker, binlerce ton ağırlığında patlayıcı' gibi haberlerle insanların endişe seviyeleri artıyor. Daha önce hiç videonun bu kadar çok kullanıldığı bir süreç olmamıştı, bu dünya tarihinde de bir ilk. Suriye olaylarında da bu kadar çok görsel kullanılmamıştı. Yalan haberler ve cımbızlama tekniği devrede" dedi.

"TEYİT MEKANİZMALARINI DEVREYE SOKMAK"

Sosyal medyada dolaşan yalan yanlış bilgilere karşı ne yapmamız gerektiğini de açıklayan Levent Eraslan dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı:

"Sosyal medyada gördüğümüz her tweet, ileti ve olayı paylaşmanın anlamı yok. Paylaşım nereden gelmiş, resmi kaynaklar teyit etmiş gibi bazı ilkeler belirlemek gerekiyor. Çok yalan haber ve manipülasyon çok büyük etkilere neden olabiliyor. Soğukkanlı olarak şüphe ve teyit mekanizmalarını ilerletmeliyiz."