24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kayıp yüzde 50'ye ulaştı! Kripto paralar paraşütsüz çakılıyor! Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Ripple ne kadar, kaç TL oldu?

Kayıp yüzde 50'ye ulaştı! Kripto paralar paraşütsüz çakılıyor! Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Ripple ne kadar, kaç TL oldu?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2022
ABONE OL
Kayıp yüzde 50’ye ulaştı! Kripto paralar paraşütsüz çakılıyor! Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Ripple ne kadar, kaç TL oldu?

Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Ripple ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevaparı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para dünyasının en büyüğü olarak kabul edilen Bitcoin, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında dibe vurdu. Gelişmeler sonrasında yatırımcılar ivmenin ne yönde ilerleyeceğini merak ediyor. İşte, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Ripple ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA