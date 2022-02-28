Son dakika: BP ve Equinor'dan sonra Shell'den Rusya kararı
İngiltere'de kurulu, genel merkezi Hollanda'da bulunan Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkacağını duyurdu. Bu adımla Shell, BP ve Equinor'un ardından Rusya'daki projelerinden ayrılacağını açıklayan 3. şirket oldu. Öte yandan UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.
Shell'den yapılan son dakika açıklamasına açıklamaya göre, Shell Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkedeki projelerden çekilme kararı aldı.
Bu kapsamda, şirket Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracak, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacak.
Shell, ayrıca Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle de ilişiğini bitirmeyi planlıyor.
Shell'in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.
Shell, BP ve Equinor'un ardından Rusya'daki projelerinden ayrılacağını açıklayan üçüncü şirket oldu.
UEFA, RUS ENERJİ ŞİRKETİ GAZPROM İLE İŞ BİRLİĞİNİ SONLANDIRDI
UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, derhal yürürlüğe giren kararın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım organizasyonları ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil mevcut tüm anlaşmaları kapsadığı belirtildi.
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