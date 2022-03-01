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BM'den Ukrayna'ya 1,5 milyar dolarlık yardım sözü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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BM’den Ukrayna’ya 1,5 milyar dolarlık yardım sözü

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da savaştan zarar gören siviller için çok kısa zamanda 1,5 milyar dolar bağış sözü alındığını duyurdu.

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