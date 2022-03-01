NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den Putin’e mesaj: Savaşı durdur, askerlerini Ukrayna’dan çek

Stoltenberg, NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarını ve koruyacaklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya ile çatışma arayışında değiliz. Devlet Başkanı Putin'e mesajımız şudur; savaşı durdur, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çek ve iyi niyetle diplomatik çabalara katıl. Dünya barış çağrısında Ukrayna'nın yanındadır."

ESTONYA'NIN NATO'DAN KALICI ASKER TALEBİ

Estonya Başbakanı Kallas da NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırganlığı karşısında başından beri birlik içinde olduğunu vurguladı.

NATO'nun daha ileri bir savunma stratejisine ihtiyacı olduğunu savunan Kallas, "NATO, ittifakın en korumasız bölgesi olan Baltık ülkelerini savunmaya hazırlıklı olmalıdır." dedi.