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Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Vladimir Zelenskiy’i öldürmek isteyen Çeçen asıllı askerler etkisiz hale getirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Vladimir Zelenskiy’i öldürmek isteyen Çeçen asıllı askerler etkisiz hale getirildi

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel’de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı’mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.

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