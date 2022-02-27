27 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'den kritik Rusya teması! Ateşkes ve tahliyeler konuşuldu

Son dakika: Türkiye'den kritik Rusya teması! Ateşkes ve tahliyeler konuşuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Türkiye’den kritik Rusya teması! Ateşkes ve tahliyeler konuşuldu

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve tahliyeler konuşuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA