Son dakika: Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Bayraktar TB2'ler Rus işgalcileri yok etti! BUK hava savunma sistemi paramparça
Son dakika haberine göre Ukrayna-Rusya savaşının beşinci gününe girilirken, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ikinci büyük kenti Harkiv'de Pazartesi sabahı patlamalar duyuldu. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA, BUKM3 hava savunma sisteminin bulunduğu bir konvoyu yol kenarında dururken vurdu. Bayraktar TB2’nin Rus unsurları vurduğu ve sosyal medyaya yansıyan ikinci görüntü oldu.
Ukrayna ordusu, Türkiye'den satın aldığı silahlı insansız hava araçları Bayraktar TB2'lerle Rus işgalcileri vurduğunu bildirdi. Bayraktar TB2 saldırılarından biri, başkent Kiev'in yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısındaki Malyn'de gerçekleşti.
BUK PARAMPARÇA EDİLDİ
Bayraktar TB2 SİHA'dan ateşlenen füze, Rus işgalcilere ait BUK karadan havaya füze sistemini yok etti.
Ukrayna hava kuvvetleri, ikinci saldırının ise ülkenin güneyindeki Chornobaivka'da yapıldı ve Rus ordusuna ait tank konvoyu Bayraktar TB2'den fırlatılan füzelerle paramparça edildi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri şu açıklamalarda bulundu:
"Bayraktar iş başında. Personellerimiz düşman birliklerinin konvoylarını imha ediyor. Zhytomyr Oblastının Malina bölgesinde Rus BUK hava savunma sistemi yok edildi. Korkun düşmanlar! Dünyamızda size barış olmayacak!"
DÜNYA BASININDA SES GETİRDİ
Türk SİHA'larının Rus işgalcileri vurması, dünya basınında ses getirdi. CNN International'dan İngiliz Daily Mail gazetesine çok sayıda yayın organı, Bayraktar TB2 saldırılarını haberleştirdi.
Türkiye, 2019'dan bu yana Ukrayna'ya Bayraktar TB2 temin ediyor. Ukrayna ordusu, Bayraktar TB2'leri ilk kez Ekim 2021'de Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı kullanmıştı.
BAYRAKTAR TB2'LER RUS KONVOYUNU HAVAYA UÇURDU
Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma gücü olan Bayraktar TB2 SİHA'lar Ukrayna'da güven ortamını sağlamak için aralıksız görev alıyor. Birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Bayraktar TB2 SİHA'lar bugün de kritik görevde bulunarak işgalci Rus ordusunu Kherson şehri girişinde imha etti.
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi" denildi.
BUK HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ
BUK sistemi, hava savunma sistemleri arasında oldukça eski bir tarihe dayanmaktadır. İlk olarak 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından tasarlanmaya başlanan sistem, 1980 yılında Sovyet Ordusu tarafından teslim alınmıştır. Geçmişten günümüze kadarki süreç içerisinde Azerbaycan, Mısır, Hindistan, Ukrayna, Suriye, Vietnam, Venezuela, Gürcistan gibi ülkelere satışı yapılmıştır. Günümüz Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde aktif olarak kullanımdadır.
Military Today'in aktardığı üzere BUK hava savunma füze sistemi 9.3 metre uzunluğa, 3.25 metre genişliğe ve 3.8 metre yüksekliğe sahiptir. Araç, 4 adet personel tarafından kullanılmakta olup aynı anda 4 adet füze taşınımı yapılabilmektedir. Kullanılan füzelerin her biri 685 kg'dır. Her bir füzede 70 kg HE-FRAG harp başlığı bulunmakta ayrıca füzeler 20.5 km atış menziline, 25 km irtifaya sahiptir.
TÜM DÜNYANIN GÖZÜ BAYRAKTAR TB2 SİHA'LARDA
Türkiye'de yaygın olarak operasyonlarda kullanılan Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan savaşında Azerbaycan'ın galip gelmesinde büyük rol üstlenmişti. 18 bin feet operasyonel irtifada uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA, 27 saat maksimum havada kalabiliyor. Tam otomatik uçuş kontrolüne sahip Bayraktar TB2, yer sistemlerine bağlı olmadan tam otomatik iniş ve kalkış, GPS bağımlılığı olmadan sensörleriyle seyir yapabiliyor. 25 bin feete kadar yükselen TB2, 700 kilogram maksimum kalkış ağırlığıyla hareket edebiliyor. 105 beygir gücünde içten yanmalı enjeksionlu motoru olan TB2'nin yerden yükseliği 2.2 metre, kanat açıklığı 12 metre ve uzunluğu da 6.5 metre boyutlarında. 300 litre benzin deposu kapasitesi olan TB2'nin maksimum hızı da 70 knot ve 120 knot arasında değişiyor.
GERÇEK ZAMANLI AKTARMA VE GÖRÜNTÜLEME YAPABİLİYOR
Dünyada eşi benzeri olmayan özelliklere sahip olan Bayraktar TB2 SİHA, gecikmesiz olarak yüksek çözünürlükle canlı yayın yapabiliyor. Görüntüleri arşivleme özelliğine de sahip TB2 eşsiz er kontrol istasyonu özellikleriyle gücünü daha da artırıyor
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