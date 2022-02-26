Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere yaptırımlarını devreye soktu! Rus ekonomisine darbe!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası AB, ABD, İngiltere, Kanada ve Avrupa ülkeleri harekete geçti. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik finans, enerji ve ulaşım gibi çeşitli alanları kapsayan ve üst düzey kişilerin mal varlıklarını donduran yeni yaptırımları uygulamaya konuldu. Yeni yaptırım listesinin başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı. G7 Liderler Zirvesi sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Biden, Rusya'ya karşı "Yıkıcı bir yaptırım paketi" üzerinde anlaştıklarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirdi. İngiltere Başbakanı Johnson yeni yaptırımları duyurarak "Avrupa'nın Rus gazına bağlılığını azaltacağız" dedi. Kanada ise birçok Rus yetkiliye yaptırım uyguladıklarını duyurdu.