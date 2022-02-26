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Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere yaptırımlarını devreye soktu! Rus ekonomisine darbe!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası AB, ABD, İngiltere, Kanada ve Avrupa ülkeleri harekete geçti. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik finans, enerji ve ulaşım gibi çeşitli alanları kapsayan ve üst düzey kişilerin mal varlıklarını donduran yeni yaptırımları uygulamaya konuldu. Yeni yaptırım listesinin başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı. G7 Liderler Zirvesi sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Biden, Rusya'ya karşı "Yıkıcı bir yaptırım paketi" üzerinde anlaştıklarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirdi. İngiltere Başbakanı Johnson yeni yaptırımları duyurarak "Avrupa'nın Rus gazına bağlılığını azaltacağız" dedi. Kanada ise birçok Rus yetkiliye yaptırım uyguladıklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.02.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022 12:28
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Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere yaptırımlarını devreye soktu! Rus ekonomisine darbe!

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle hazırladığı yeni yaptırım listesi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yaptırım listesinin başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı.

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Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere yaptırımlarını devreye soktu! Rus ekonomisine darbe!

MAL VARLIKLARI DOLDURULDU
Rusya Ulusal Güvenli Konseyi üyeleri ve Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerle iş birliği anlaşmasını onaylayan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma üyeleri de listelendi. Bu kişilerin mal varlıkları donduruldu.

Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri içeren toplam 64 önemli Rus kurumuna da yaptırım getirildi.

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Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere yaptırımlarını devreye soktu! Rus ekonomisine darbe!

RUSYA EKONOMİSİNE DARBE
Rus Demiryolları, Kalashnikov, Oboronprom, Rosoboronexport, Sukhoi, Tupolev, Progress, Almaz-Antey, Uralvagonzavod, Kamaz, Sovcomflot, Sevmash, Rustech-Azimut, United Shipbuilding söz konusu kurumlar arasında yer alırken, bunların AB finansal hizmetlerine erişimi kesildi ve teknoloji sağlanması yasaklandı.

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Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere yaptırımlarını devreye soktu! Rus ekonomisine darbe!

RUS BANKALARI YAPTIRIM LİSTESİNDE
Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya ve Promsvyazbank yaptırım listesine dahil edildi. Bu kurumlarla sermaye piyasaları işlemleri ve finansal hizmetler yasaklandı.

Rus kamu kurumlarının borçlarının yeniden finanse edilmesi engellendi.

AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin avrodan daha fazla miktarda mevduat kabul etmelerine yasak getirildi.

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Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere yaptırımlarını devreye soktu! Rus ekonomisine darbe!

AB'deki tahvil takas kurumlarının Rus kurumlarına hizmet vermesi yasaklandı. Rusya'ya petrol rafinerileri için gerekli mal, hizmet ve teknoloji gönderilmesine yasak getirildi.

Ayrıca ülkeye çift kullanımlı ürün ve ekipman ihracatı engellendi. Havacılık ve uzay endüstrisinde kullanıma uygun mal ve teknolojiyi kapsayan ürünlere de ihracat yasağı uygulandı.

Rus hava yollarına yedek parça ve ekipman satışı yasak kapsamına alındı.