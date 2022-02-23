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Son dakika: AB, Rusya yaptırımlarını kabul etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Son dakika: AB, Rusya yaptırımlarını kabul etti

SON DAKİKA HABERİ... Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım paketini kabul etti.

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